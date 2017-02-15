İstanbul Adalet Sarayı'ndaki aramalarda yakalandı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, son 6 ayda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda bulunan delici, kesici ve sakıncalı aletler ile adliyede unutulan eşyalar sergilendi.

UNUTULAN EŞYALAR DA SERGİLENDİ

Girişteki aramalarda güvenlik görevlileri tarafından son 6 ayda yakalanan kesici ve delici suç aletleri ile vatandaşların adli emanette unuttuğu eşyalar sergilendi.

X-RAY CİHAZI TESPİT ETTİ

Adalet Sarayı'ndaki Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, adliyenin giriş noktalarında buluna X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda veya otopark girişinde arabaların içinde ele geçirilen suç aletlerinin yanı sıra, vatandaşların adli emanete bıraktığı malzemeler yer aldı.

Yaklaşık 7 bin 500 parça eşyanın yer aldığı sergide, bin 391 sopa ve benzeri suç aleti, 978 makas, 934 çakı, 435 biber gazı, 60 şiş ve 399 inşaat malzemesi bulunuyor.