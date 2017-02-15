taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.882
USD
3,6643
EURO
3,8857
ALTIN
145,00
PETR
55,7600

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki aramalarda yakalandı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, son 6 ayda güvenlik görevlileri tarafından ele geçirilen girişi yasak aletler sergilendi.

15.02.2017 - 20:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, son 6 ayda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda bulunan delici, kesici ve sakıncalı aletler ile adliyede unutulan eşyalar sergilendi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki aramalarda yakalandı

UNUTULAN EŞYALAR DA SERGİLENDİ

Girişteki aramalarda güvenlik görevlileri tarafından son 6 ayda yakalanan kesici ve delici suç aletleri ile vatandaşların adli emanette unuttuğu eşyalar sergilendi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki aramalarda yakalandı

X-RAY CİHAZI TESPİT ETTİ

Adalet Sarayı'ndaki Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, adliyenin giriş noktalarında buluna X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda veya otopark girişinde arabaların içinde ele geçirilen suç aletlerinin yanı sıra, vatandaşların adli emanete bıraktığı malzemeler yer aldı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki aramalarda yakalandı

Yaklaşık 7 bin 500 parça eşyanın yer aldığı sergide, bin 391 sopa ve benzeri suç aleti, 978 makas, 934 çakı, 435 biber gazı, 60 şiş ve 399 inşaat malzemesi bulunuyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

419
Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı

Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı

282
Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

45
CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

490
Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

164
Florya'ya gelen Tudor: Sabri hala oynuyor mu

Florya'ya gelen Tudor: Sabri hala oynuyor mu

42
CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM