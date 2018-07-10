İstanbul Adliyesi'nde kavga çıktı

Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesinde daha önce görev yapan 23 isim kendisine yer bulamadı.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

İzmir doğumlu Bakan Pakdemirli, tarımın her tarafına dokunmuş bir aileden geldiğini söyleyerek, verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.