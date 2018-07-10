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İstanbul Adliyesi'nde kavga çıktı

İstanbul Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası taraflar tekme tokat birbirine girdi.

İHA | 10.07.2018 - 12:21..
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İstanbul Adliyesi 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma sonrasında kavga çıktı. Davaya taraf olanların birbirine girmesiyle büyüyen kavga, adliye koridorlarını karıştırdı.

KADINLAR DA KARIŞTI

Kadınların da karıştığı kavgada, tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu. Bazı kadınların, kavga sırasında yere düştüğü görüldü. Araya giren güvenlik görevlileri, tarafları güçlükle ayırdı.

Adliye koridorlarını karıştıran kavga, kameralara da saniye saniye yansıdı.

İstanbul Adliyesi'nde kadınların da karıştığı kavga

İstanbul Adliyesi'nde kavga çıktı

İstanbul Adliyesi'nde kavga çıktı

İstanbul Adliyesi'nde kavga çıktı

İstanbul Adliyesi'nde kavga çıktı

İstanbul Adliyesi'nde kavga çıktı

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