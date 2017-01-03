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İstanbul Anadolu yakasında 6 ilçede elektrik kesintisi

Anadolu yakasındaki 6 ilçede 6 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

03.01.2017 - 19:35
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İstanbul Anadolu yakasında 6 ilçede elektrik kesintisi

Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 6 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek.

ATAŞEHİR

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den (AYEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-/17.00 saatleri arasında, Ferhatpaşa Mahallesi 37., 48, 93., Yavuz Sultan Selim, 43., 44., 41., Mareşal Fevzi Çakmak, 2., Ulu Önder, 141., Yeditepe, 97., Karadeniz sokakları,

KADIKÖY

Kadıköy'de 10.00-14.00 saatleri arasında,19 Mayıs Mahallesi Mehpare, Bölen, Turaboğlu, Yazar, İnönü, Yıldız sokakları elektrik alamayacak.

KARTAL

Kartal'da 02.00-05.00 saatleri arasında, Yukarı, Petroliş, Orhantepe, Kordonboyu, Esentepe, Çavuşoğlu, Cevizli, Atalar mahallelerinde, 08.30-09.55 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi Karlı, Spor, Vatansever sokaklarında, 10.05-11.25 saatleri arasında Yunus Mahallesi Sezen, Karaca, Ulunay sokaklarında, 14.00-15.25 saatleri arasında Yalı Mahallesi Mineral, Bağlar, Tufan sokaklarında,

MALTEPE

Maltepe'de 02.00-05.00 saatleri arasında, Yalı, Bağlarbaşı, Cevizli, Altayçeşme, Feyzullah mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

PENDİK

Pendik'te 10.00-13.00 saatleri arasında, Sülüntepe Mahallesi Paşalı, Şerit, Sıddık, Seyit, Sefa, Sedef, Nasip, Mevlana, Medine, Maçka, Karayazı, Karani, Karadağ, Sabah sokaklarına, 11.35-13.00 saatleri arasında Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu, Eser, İbni Sina sokaklarında, 15.35-17.00 saatleri arasında, Bahçelievler Mahallesi Gürgen, Çakır, Dolayoba, Yosun sokaklarına, Tuzla'da 09.00-17.00'da, İstasyon Mahallesi Sadi Bey, Hatboyu sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

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