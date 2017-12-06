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İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesimi ulaşıma kapandı

İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesimi, üç tırın makaslaması nedeniyle ulaşıma kapandı.

AA | 06.12.2017 - 06:01..
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İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesimi, üç tırın makaslaması nedeniyle ulaşıma kapandı. Trafik akışı Kaynaşlı Gişeleri'nden itibaren D-100 karayolundan sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle üç tır makaslama yaparak saat 04.24 itibarıyla otoyolun Ankara istikametini ulaşıma kapattı.

Olay sonrası otoyolun ulaşıma açılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Trafik akışı ise Kaynaşlı Gişeleri'nden itibaren D-100 karayolundan sağlanmaya başlandı.

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