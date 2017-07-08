İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiralar düştü

Konut satışında fiyatlar değiştirken kiralarda durum tamamen farklı. Ev sahipleri istedikleri fiyattan kiracı bulmakta zorlanınca indirim yaptı.

KİRA FİYATLARI YÜZDE 25 UCUZLADI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kira fiyatları yıllık bazda % 25 ucuzladı. Yeni konutlar için yatırımcı mülk sahipleri, aidat ödememek ve hemen gelir elde etmek amacıyla düşük fiyattan da olsa kiralama yoluna gidiyor.

FİYATLAR 200 LİRA DÜŞTÜ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Daha önce bin 200 lira olan evler, şu anda bin liraya kiralanabilirken, bin 100 lira olanlar 900 liraya indi. Zaten düşük fiyatlı olan kiralarda da yüzde 5-10 indirim oldu" diye konuştu.