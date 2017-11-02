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İstanbul, Ankara ve İzmir'de ofis kiraları arttı

2017 yılında Türkiye'nin 3 büyük şehrinde ofis kiralarının artış gösterdiği belirlendi.

02.11.2017 - 11:26
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de ofis kiraları arttı

'Ofis Kira Endeksi 2017 Üçüncü Çeyrek Sonuçları' açıklandı. Alınan bu sonuçlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de ofis fiyatlarının arttığını ortaya koydu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ofis kiraları arttı

MASLAK VE ATAŞEHİR İLK SIRADA

İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında yapılan fiyat araştırmasında Maslak ve Ataşehir, ilk sırada yer aldı.

Ataşehir'de üst fiyat segmentinde metrekare değerlerine göre 28.31 dolar, alt fiyat segmentinde ise 18.95 dolar olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK KİRA GELİRİ BEYLİKDÜZÜ- ESENYURT BÖLGESİ'NDE

İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş, Kağıthane, Şişli bölgelerinin büyük çoğunluğunu içeren ofis binalarını kapsayan MİA üst fiyat segmenti metrekare değeri 34.63 dolar, alt fiyat segmenti ise 19.03 dolar olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda en düşük kira gelirine sahip bölge Beylikdüzü-Esenyurt ofis bölgesi oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ofis kiraları arttı

ANKARA VE İZMİR'DE DE ARTIŞ YAŞANDI

Ankara'da kira değerinde ise yüzde 0.53 artış, alt segmentte yüzde 0.16 oranında artış gözlemlendi. İzmir'de üst segmentte yüzde 0.69, alt segmentte de yüzde 1.78 artış kaydedildi.

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