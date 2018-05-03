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İstanbul Atletizm Oyunları'nda bin öğrenci kıyasıya yarıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Kupası Atletizm Oyunları, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 10:56..
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İBB Başkanlık Kupası İstanbul Atletizm Oyunları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde bu yıl 46. kez düzenlendi. Bu yıl 2004-2007 yılları arasında doğan ve İstanbul'daki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik olarak Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılan organizasyona bini aşkın öğrenci katıldı.

İstanbul Atletizm Oyunları'nda bin öğrenci kıyasıya yarıştı

ERKEN YAŞTA SPORA TEŞVİK

İBB tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile çocuk ve gençlerin erken yaşlarda sporla tanışmalarını, spora teşvik edilmelerini, atletizmin okullara yayılmasını ve gençlere atletizmin sevdirilmesi amaçlandı. İstanbul Atletizm Oyunları’nda 60 metre, 100 metre, 200 metre, 4x100 metre, 600 metre ve 2000 metre koşularının yanı sıra uzun atlama, yüksek atlama, fırlatma topu ve gülle atma branşlarında yapıldı.

Küçük ve yıldız kızlar ile yıldız kız ve yıldız erkekler kategorilerinde yapılan yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

İstanbul Atletizm Oyunları'nda bin öğrenci kıyasıya yarıştı

İstanbul Atletizm Oyunları'nda bin öğrenci kıyasıya yarıştı

İstanbul Atletizm Oyunları'nda bin öğrenci kıyasıya yarıştı

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