TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarda, ODD bünyesindeki 19 otomotiv markasının yeni ve satışı devam eden otomobilleri sergileniyor.

Yarın genel ziyarete açılacak fuarda, piyasadaki en uygun fiyatlı otomobillerden milyonlarca liralık otomobillere kadar geniş seçenekler sunuluyor.

FUARIN EN PAHALISI

Fuarın en pahalı otomobili ise Aston Martin'in sadece 24 adet üretilen modeli oldu.

Üretilen 24 aracın hepsi 1 saat içerisinde satıldı. Aracı alanların büyük çoğunluğunu Arap şeyhleri oluşturdu.

TÜRKİYE'DE 45 MİLYON

Değeri 11 milyon lira olan otomobilin fiyatı, Türkiye'de vergilerle birlikte 45 milyon liraya çıkıyor.

İstanbul Autoshow fuarının en pahalı otomobili VİDEO

450 OTOMOBİL FİYATI

Aston Martin'in 45 milyon liralık lüks otomobilini almak yerine, 450 tane yerli otomobil alabiliyorsunuz.

Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergilendiği fuara, Alfa Romeo, Aston Martin, Dacia, DFSK, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Ssangyong ve Toyota katılıyor.

Fuarda, otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşları da yer alıyor. Özellikle sektörel basının yer aldığı "Basın Sokağı" da ziyaretçilerin ilgisini bekliyor.