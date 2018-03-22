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İstanbul Bakırköy'deki arazi satılıyor

Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi ihalesi 17 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 16:02..
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  2. Emlak

İstanbul Bakırköy'de bulunan Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi için ihale düzenlenecek. Emlak Konut GYO ihalenin ilk oturumunu 17 Nisan'da yapacak.

İstanbul Bakırköy'deki arazi satılıyor

YÜKSEKLİK KOTASI VAR

İhalesi düzenlenecek arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi, 15 bin metrekaresi park alanı olarak düzenlenecek. Yükseklik kotası ise 3- 4 kat olarak belirlendi.

Arsa için 2017 yılında ihale düzenlenmesi planlanmış, ancak tekliflerin asgari bedelin altında kalması nedeniyle ertelenmişti.

İstanbul Bakırköy'deki arazi satılıyor

MUHAMMEN BEDEL BELİRLENDİ

Etiler’deki Polis Meslek Yüksek Okulu arazisinin de geçtiğimiz ay satışa çıkarılacağı belirtilmişti. Toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazi için muhammen bedel 1 milyar 356 milyon 600 bin lira + KDV olarak belirlendi.

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