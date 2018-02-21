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İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı

Son günlerde etkili olan yağmurlar barajlardaki doluluk oranını yüzde 80’e çıkararak son dokuz ayın en yüksek seviyesini gördü.

İHA | 21.02.2018 - 11:04..
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İstanbul’da geçtiğimiz günlerde belirli aralıklarla etkili olan yağmur, barajların doluluk seviyesini de arttırdı.

YÜZDE 5 YÜKSELDİ

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı, Şubat ayının ilk günlerine göre yüzde 5 oranında yükseldi. Öte yandan son dokuz ayda İstanbul’da barajlarda doluluk oranı en yüksek seviye olan yüzde 79,68’e çıktı.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı ViDEO

ÖMERLİ BARAJININ DOLULUK ORANI 90,52'YE YÜKSELDİ

Kentin su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri olan Ömerli barajında doluluk oranı 15 günde artarak su miktarı ise yüzde 85,38 oranından yüzde 90,52’ye çıktı. Ömerli barajındaki son durum ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Ömerli Barajı’nın adeta tamamına yakınının dolduğu görülüyor.

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: 90,52

Pabuçdere: 94,99

Sazlıdere: 36,89

Büyükçekemce: 69,41

Alibeyköy: 83,23

Terkos: 91,11

Kazandere: 100

Elmalı: 32,13

Darlık: 78,21

Istrancalar: 98,94

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