taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

İstanbul Barosu başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

İstanbul Barosu Başkanlığı'na "Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu"nun adayı avukat Mehmet Durakoğlu bir kez daha seçildi.

DHA | 21.10.2018 - 18:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, Baro'ya kayıtlı 41 bin 462 avukattan 26 bin 294 kişi, 105 sandıkta oyunu kullandı.

8 BİN 77 OY ALDI

Seçimde, 8 bin 77 oy alan Durakoğlu birinci olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'nun adayı Hasan Kılıç 6 Bin 856 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu adayı Mustafa Gökhan Ahi 2 Bin 488 oy ile üçüncü, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi adayı Talat Canbolat 2 Bin 407 oy ile dördüncü, bağımsız aday Fikret İlkiz 2 Bin 238 oy ile beşinci, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar adayı Eren Keskin bin 645 oy ile altıncı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz bin 203 oy ile yedinci, Avukat Hareketi grubu adayı Başar Yaltı 965 oy ile sekizinci, Ortak Hedef Platformu grubu adayı Cem Kaya Karatün 399 oy ile dokuzuncu oldu.

Seçimde kendisine ait pusulası bulunmayan ve sonradan herhangi bir adayın pusulasına isim yazılarak oy kullanılabileceği bildirilen bağımsız aday Çiğdem Koç ise 16 oy aldı.

Durakoğlu'nun başkanlığını yapacağı İstanbul Barosu'nun yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Saime Nazan Moroğlu, Muazzez Yılmaz, Cengiz Yaka, Ali Gürbüz, Selahattin Meriç, Sinan Naipoğlu, Burcu Aslan, Ayça Özok Ener, Mehmet Emre Elçi, Yasemin Babayiğit."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

117
Fatih Altaylı hakaret ettiği polisten özür diledi

Fatih Altaylı hakaret ettiği polisten özür diledi

364
Kartal'da skandal asfalt çalışması

Kartal'da skandal asfalt çalışması

328
Trafikte savcıyla 4 saniyeliğine tartışan kişi tutuklandı

Trafikte savcıyla 4 saniyeliğine tartışan kişi tutuklandı

1064
Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

390
Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

161
Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM