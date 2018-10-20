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İstanbul Barosu başkanlığı seçiminde kavga

İstanbul Barosu Türkiye'de çağdaşlığın kalesi kurum olduğunu ileri sürer ama üyeleri birbirlerini yer.

DHA | 20.10.2018 - 16:54..
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İstanbul Barosu başkanlığı seçiminde kavga

kavgga

İstanbul Baro Başkanlığı'na aday olan Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canbolat'ın konuşması sırasında iki grup arasında kavga çıktı.

Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı salondaki diğer avukatlar ayırdı.

Gerginlikten dolayı Canbolat uzun süre konuşma yapamadı. Bu sırada bazı grupların başkanlık divanına çıktığı görüldü. Bu sırada salondaki gruplar karşılıklı slogan attı. Salondaki gerginlik Canbolat'ın konuşması boyunca devam etti.

İstanbul Barosu başkanlığı seçiminde kavga VİDEO

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