İstanbul Başakşehir'de TIR kanala uçtu

İkitelli Sanayi Bölgesi mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde saat 10.00'da Yusuf Yanar yönetimindeki TIR virajı geçtiği sırada direksiyon hakimiyeti kaybederek bariyerlere çarptı.

Bariyerleri parçalayan TIR, su kanalına kanalına uçtu.

YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Yanar hafif yaralandı. TIR'ın tavanındaki kapaktan kendi imkanlarıyla çıkan Yanar, özel bir araçla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, TIR'ın kanaldan çıkartılması için vinç çağrıldı. Tedavi altına alınan Yanar'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.