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İstanbul Başkonsolosu Buchwalter: İslam Fransa'da ikinci din

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, kendisi ve eşi Sülün Buchwalter'in ev sahipliğindeki iftar yemeğinde konuştu.

14.06.2017 - 00:36
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Buchwalter, Fransız Sarayı'ndaki iftar yemeğinin geleneksel hale gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ve kutsal ramazan ayında bir araya gelmenin sevincini yaşadığını söyledi.

İslam'ın Fransa'daki ikinci din olduğunu ifade eden Buchwalter, Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe, yakınlığa ve saygıya dayandığını kaydetti.

"LAİKLİK BAZEN YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

Fransa'nın laik bir ülke olduğunu vurgulayan Buchwalter, şöyle konuştu:

"Ancak laiklik zaman zaman yanlış anlaşılmakta, bazen de bir dışlama unsuru olarak istismar edilmektedir. Bu yanlış bir yorumlamadır. Laiklik, dinlere aykırı değildir. Aksine, farklı dini anlayışların veya bunların yokluğunun, birlikte ve saygı içinde birlikte var olmaları için ortak bir çerçevedir. Fransa'da laiklik, cumhuriyetin üç temel ilkesinin zikredilmesiyle anlaşılabilir. Özgürlük, yani istediğimiz dini yaşama veya herhangi bir dine inanmama özgürlüğü, eşitlik, tüm dinler arasında ve tabi ki kardeşlik, yani çeşitlilikle daha da zenginleşen bir birlikteliğin güçlendirilmesidir. Bu akşam aramızda bulunan, Fransa'daki ilahiyat fakültelerinde eğitim görmekte olan Türk kökenli Fransız gençlerimizi özellikle selamlıyorum. Bu gençlerin bazılarının, geleceğin Fransız Müslüman toplumunun temsileri olarak yerlerini alacaklarına inanıyorum."

Başkonsolos Buchwalter, konuşmama, Yunus Emre'nin, "Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz." dizeleriyle son verdi.

İftara, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve sanatçı Orhan Gencebay'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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