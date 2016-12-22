İstanbul Boğazı 4 saat trafiğe kapalı olacak

Deniz Ticaret Odası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kılavuzsuz olarak kuzey-güney yönünde seyir yapan Panama Bayraklı, 9284520 IMO nolu "Star Harmony" isimli geminin sabah saat 08.20'de Yeniköy dönüşünde karaya oturarak deniz kazasına sebebiyet verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Gemi kaptanının kendi imkanları ile kurtarma talebine istinaden bahse konu gemiyi kurtarma operasyonu 22 Aralık Perşembe günü 08.00-12.00 saatleri arasında yapılacak olup, belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak uluslararası deniz trafiğine kapatılacağı, yerel trafikte seyir yapan tüm gemi/deniz araçlarının Yeniköy bölgesinde, söz konusu operasyon dahilindeki gemi ve deniz araçlarına çapariz vermeyecek şekilde seyir yapmaları ve seyir süresince ilgili istasyonların yapacağı ikaz/uyarılara uymaları gerektiği bildirilmekte olup, seyir, can ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmektedir."
İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştı.
Deniz Ticaret Odası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kılavuzsuz olarak kuzey-güney yönünde seyir yapan Panama Bayraklı, 9284520 IMO nolu "Star Harmony" isimli geminin sabah saat 08.20'de Yeniköy dönüşünde karaya oturarak deniz kazasına sebebiyet verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: