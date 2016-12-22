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İstanbul Boğazı 4 saat trafiğe kapalı olacak

Yeniköy yakınlarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisini kurtarma çalışması nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılacak.

AA | 22.12.2016 - 03:14
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Deniz Ticaret Odası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada,  İstanbul Boğazı'nda kılavuzsuz olarak kuzey-güney yönünde seyir yapan Panama  Bayraklı, 9284520 IMO nolu "Star Harmony" isimli geminin sabah saat 08.20'de  Yeniköy dönüşünde karaya oturarak deniz kazasına sebebiyet verdiği belirtilerek,  şunlar kaydedildi:

"Gemi kaptanının kendi imkanları ile kurtarma talebine istinaden bahse  konu gemiyi kurtarma operasyonu 22 Aralık Perşembe günü 08.00-12.00 saatleri arasında yapılacak olup, belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak uluslararası deniz trafiğine kapatılacağı, yerel trafikte seyir yapan tüm gemi/deniz araçlarının Yeniköy bölgesinde, söz konusu operasyon dahilindeki gemi ve deniz araçlarına çapariz vermeyecek şekilde seyir yapmaları ve seyir süresince ilgili istasyonların yapacağı ikaz/uyarılara uymaları gerektiği bildirilmekte olup, seyir, can ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmektedir."

İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştı.

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