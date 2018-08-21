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DHA ilk kez 'Boğaz kana bulanmadı' haberi yaptı

Doğan Haber Ajansı'nın her yıl yaptığı "Boğaz kana bulandı" haberi bu kez yerini bir başka habere bıraktı.

DHA | 21.08.2018 - 15:58..
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DHA ilk kez 'Boğaz kana bulanmadı' haberi yaptı

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, boğazın kırmızıya bürünmemesi için önlemler aldı.

"HER YIL BU TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, "Boğaza kan gitme ihtimali olan kurban kesim yerlerine ruhsat vermedik. Gitme ihtimali olan ve çok zayıf bir ihtimal bile olsa bu kurbanlık alanlarındaki kanal kapaklarının ağızlarına beton döktük. İnşallah boğazı bu temizlikte her yıl bu tedbirleri alarak devam ettireceğiz" dedi.

İstanbul Boğazı bu yıl kana boyanmadı ViDEO

DHA ilk kez 'Boğaz kana bulanmadı' haberi yaptı



DHA ilk kez 'Boğaz kana bulanmadı' haberi yaptı



DHA ilk kez 'Boğaz kana bulanmadı' haberi yaptı



DHA ilk kez 'Boğaz kana bulanmadı' haberi yaptı

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