Boğaz'da gemi yalıya çarptı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen yük gemisinin dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.
RÖMORKÖRLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Kaza sonrası İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı VİDEO
GEMİ AHIRKAPI'YA ALINIYOR
Gemi, 225 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip. Kaza sonrası, olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı'ya çekiyor.
18. yy'dan kalma Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı