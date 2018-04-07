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Boğaz'da gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarparak durabildi. Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

DHA | 07.04.2018 - 15:52..
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Boğaz'da gemi yalıya çarptı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen yük gemisinin dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.

Boğaz'da gemi yalıya çarptı

Boğaz'da gemi yalıya çarptı

RÖMORKÖRLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Kaza sonrası İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı VİDEO

Boğaz'da gemi yalıya çarptı

Boğaz'da gemi yalıya çarptı

Boğaz'da gemi yalıya çarptı

GEMİ AHIRKAPI'YA ALINIYOR

Gemi, 225 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip. Kaza sonrası, olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı'ya çekiyor.

Boğaz'da gemi yalıya çarptı

Boğaz'da gemi yalıya çarptı

18. yy'dan kalma Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı

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