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İstanbul Boğazı'nda hayır zinciri

Çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, İstanbul boğazı kıyısında el ele tutuşarak 'hayır' zinciri oluşturdu.

15.04.2017 - 15:34
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Ortaköy ile Emirgan arasındaki sahil yolunda belirlenen 18 noktada çok sayıda kişi, "Hayır için el ele" etkinliğinde bir araya geldi.

İZMİR MARŞI SÖYLEDİLER

Ellerinde Türk bayrağı katılımcılar  sık sık İzmir Marşı'nı söyledi, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." sloganları attı. Etkinlikte belirlenen noktalarda buluşanlar aynı anda el ele tutuşarak zincir oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nda hayır zinciri

HAYIR BİLDİRİLERİ DAĞITTILAR

Zincirdekiler, bu esnada sahilde yürüyüş yapanlara da 'hayır' bildirileri dağıttı. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda, katılımcılar aynı anda belirlenen noktalarda 'hayır' yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Bu sırada Boğaz semalarında renkli görüntüler oluştu.

İstanbul Boğazı'nda hayır zinciri

İstanbul Boğazı'nda hayır zinciri

İstanbul Boğazı'nda hayır zinciri

İstanbul Boğazı'nda hayır zinciri

İstanbul Boğazı'nda hayır zinciri

İstanbul Boğazı'nda hayır zinciri

İstanbul Boğazı'nda hayır zinciri

İstanbul Boğazı'nda hayır zinciri

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