Görüntüler Eminönü'nde çekildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek iniş için Atatürk Havalimanı'na yönelen uçaklar, hızlandırılmış görüntüyle ilginç manzaralar oluşturdu. Ayrıca vapur ve teknelerin İstanbul Boğazı'ndaki hareketliliği de görüntülere renk kattı.

UÇAKLARDAN DA DOYUMSUZ İSTANBUL MANZARASI İZLENİYOR

Atatürk Havalimanı'na günde ortalama 600 uçak iniş yapıyor. İniş için rüzgarın durumuna göre 05-23 numaralı piste yönlendirilen uçaklar Boğaz üstünde peş peş sıralanıyor. Boğaz üstünden geçen uçaklar da bulunanlar İstanbul'un güzelliklerini görme şansı yakalıyor.

İstanbul Boğazı'nda uçakların muhteşem görüntüsü VİDEO