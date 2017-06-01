İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

Türkiye'nin en güzide yerlerinden İstanbul Boğazı'nı korumaya, mevzuata aykırı yapılaşmayı önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Boğaz'daki yapıları incelemeye alan yetkililer, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen kaçak yapıları yıkıyor.

HUQQA VE REİNA'NIN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

Daha önce de Boğaz kıyısındaki Kuruçeşme'de bulunan ve muhafazakâr gençlerin tercih ettiği alkolsüz eğlence mekanı Huqqa'nın The Market bölümü, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak olduğu tespit edilen mekana tebligat yollayıp gerekli düzenlemelerin yapılmasını istemişti.



(Muhafazakârların uğrak mekanı Huqqa)

Ardından, İstanbul'un en popüler mekanları arasında yer alan ve yılbaşı gecesi terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezi Reina'da da aynı işlem uygulandı.

SON OLARAK 3 KATLI BİNA YIKILDI

Bu kapsamda son olarak bugün Kuruçeşme'deki bir denizcilik şirketine ait olduğu belirtilen 3 katlı bina belediye ekiplerince yıkıldı. Söz konusu bina, son 15 gün içinde yıkım gerçekleştirilen dördüncü nokta oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yıkım ekipleri Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir denizcilik firmasına ait iş yerine geldi.

EŞYALAR DIŞARI ÇIKARILDI

Belediye ekipleri iş yeri hakkında yıkım kararı olduğunu belirterek içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarttı. Ofis eşyalarını nakliye kamyonlarına koyan ekipleri binayı boşalttı.

ÇALIŞANLAR ŞOK YAŞADI

Sabah işe gelen iş yeri çalışanları ise yıkım ekiplerini görünce büyük şok yaşadı. İş yerindeki kişisel eşyalarını kolilere koyan çalışanlar endişeli gözlerle çalışmaları izledi. İş yerinin tamamen boşaltılmasının ardından yıkım işlemlerine başlandı.

MAVZUATA AYKIRI KISIMLAR

Belediye ekiplerince, encümen kararına istinaden Reina'nın da mevzuata aykırı kısımları yıkıldı.

Yine belediye encümenince verilen kararla, geçen hafta Galatasaray Adası'ndaki imara aykırı bazı yapılar yıkılmıştı.