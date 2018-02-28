taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.911
USD
3,8022
EURO
4,6465
ALTIN
161,39
PETR
66,4500

İstanbul Boğazı'nı kara bulutlar kapladı

İstanbul'da dün başlayan yağış bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur şeklinde devam ederken, boğazı kaplayan kara bulutlar ilginç görüntülere sahne oldu.

İHA | 28.02.2018 - 14:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İstanbul Boğazı'nı kara bulutlar kapladı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul’da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Kentte akşam saatlerinde aralıklarla hafif karla karışık yağmurun başlayacağı sabah ilk saatlere kadar ise hafif kar yağışı görülecek.

İstanbul Boğazı'nı kara bulutlar kapladı

İSTANBUL'DA ÜRKÜTÜCÜ MANZARA

Kar yağışı bekleyen İstanbul'da hava sıcaklığı düşerken, şehrin üstünü de kara bulutlar kapladı.

Kar bekleyen İstanbul’da Kız Kulesi’nin ve boğazın üzeri kara bulutlarla kaplandı. Kent merkezinde özellikle sahil şeridi kara bulutların etkisiyle karanlığa büründü. Şehrin bulutlarla kaplı hali ürkütücü manzaralar ortaya çıkardı.

İstanbul Boğazı'nı kara bulutlar kapladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama
Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldiği, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildiği bildirildi.
Vergi daireleri de artık interaktif sisteme geçiyor
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün itibariyle İnteraktif Vergi Dairesi'ne geçiş sürecinin başladığı bilgisi verildi.
JÖH, PÖH ve koruculara aşı yapıldı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında meskun mahal operasyonlarına katılacak olan Jandarma ve Polis Özel Harekatçılar ile güvenlik korucularına Afrin'e gitmeden önce aşı yapıldı.
Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle banliyö tren hattı İZBAN'ın kullandığı demir yolunda su baskını yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

53
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

135
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

133
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

109
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

58
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

58
Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

192
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM