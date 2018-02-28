İstanbul Boğazı'nı kara bulutlar kapladı

Viyana Muharebesinin esir yeniçerisi Temeşvarlı Osman Ağa, o dönem içerisinde yazdığı hatıratları ile yeniçeri yaşamına ve esir hayatına ışık tutmuştur.

Bir Yeniçeri'nin kendi kaleminden: Temeşvarlı Osman Ağa

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün itibariyle İnteraktif Vergi Dairesi'ne geçiş sürecinin başladığı bilgisi verildi.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,55 artarak 214,73'e yükseldi.

Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama meydana geldiği, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildiği bildirildi.

1 Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'de gördüğü ilgi, ülkede Fransız sömürgeciliğine boyun eğenler tarafından tepkiyle karşılandı.

2 TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü Dünyanın en güçlü ordularının derlendiği Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ordusu olarak Türkiye'yi yazdı. Forbes listeyi ilk sayfasından duyurdu.

3 Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler Özel bir anaokulunda, öğrencilere şiddet uygulandığı ve çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

4 Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak 2019'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

5 Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli Murat Bardakçı, Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu söyledi. Bardakçı, "Atatürk'ün böyle bir imzası yoktur" dedi.

6 Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya Rusya'da yakında yapılacak başkanlık seçimi için halkın sandığa gitmesini sağlamak için çalışmalar başladı. En dikkat çekeni ise, +18 çalışmalar oldu.