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İstanbul Boğazı'nın güvencesi: Kanal İstanbul Projesi

İstanbul Boğazı'ndan her gün yüzlerce yük gemisi geçiyor ve bu gemilerin de büyük bir kısmı, tehlikeli yük taşıyor. Bu gemilere karşı uygulanacak en güzel önlem ise Kanal İstanbul.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 17:05..
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İstanbul Boğazı'nın güvencesi: Kanal İstanbul Projesi

Tarihi, güzelliği ve doğasıyla İstanbul Boğazı dünyanın en gözde merkezlerinden biridir. Tarih boyunca edebi eserlere konu olan, methiyelere mazhar olan İstanbul Boğazı, bugün yük gemilerinin tehlikesi ile karşı karşıya.

Tıpkı dün yaşanan gemi kazasında kaybettiğimiz Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı gibi...

İstanbul Boğazı'nın güvencesi: Kanal İstanbul Projesi

TEHLİKELİ YÜKÜN TRANSİT GEÇİŞ ADRESİ

Dünyanın en önemli deniz ticaret geçiş noktalarından olan İstanbul Boğazı'ndan her gün yüzlerce gemi geçiyor. Bu gemilerin bir kısmını oluşturan tehlikeli yük taşıyan gemiler hem boğaz için hem de çevre için büyük tehlike oluşturuyor.

Üstelik nedeniyle bu tehlikelere karşı herhangi bir garanti bedeli alamayan Türkiye, Montreaux Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle geçişlerden tek bir kuruş bedel dahi alamıyor.

İstanbul Boğazı'nın güvencesi: Kanal İstanbul Projesi

KILAVUZ KAPTAN ZORUNLULUĞU YOK

Montreaux Boğazlar Sözleşmesi'nin getirdiği bir diğer tehlike de tıpkı dün yaşanan kazada olduğu gibi kılavuz kaptan konusundaki belirsiz durum. Sözleşme gereği kılvauz kaptan bulundurma zorunluluğu bulunmayan gemiler, kılavuza uyma zorunluluğu bulunmuyor.

Dün yaşanan kazada kılavuzun uyarıda bulunduğu, uyarıya rağmen kaptanın ihtarlara uymayarak kazaya bile bile gittiği anlaşılıyor...

Kılavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor.

Kılavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.

Boğazdaki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında - VİDEO

BOĞAZLARIN GÜVENCESİ: KANAL İSTANBUL

Boğaz trafiği elbette durdurulamaz, ancak boğazı, İstanbul'u ve doğasını korumak yine bizim elimizde. Bunun için de en güzel önlem çılgın proje olarak tanıtımı gerçekleştirilen Kanal İstanbul Projesi.

İstanbul Boğazı'nın güvencesi: Kanal İstanbul Projesi

Kanal İstanbul Projesi kapsamında boğaz trafiğinden geçişini yapacak olan yük gemilerinin, boğaz yerine proje kanalından gitmesi sağlanacak. Böylece hem boğazın güvencesini sağlayacak olan Türkiye, hem de geçişlerden para kazanacak. Tıpkı Süveyş gibi, Panama kanalları gibi...

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