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İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nun yüzde 50’si tamamlandı

Yüzde 50'si tamamlanan İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu, 2019'da hizmete sunulacak.

İHA | 28.08.2018 - 16:29..
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesinin Bursa-Susurluk etabındaki çalışmaları inceledi.

BİLGİ ALDI

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesinin Bursa-Susurluk etabını inceleyen Milletvekili Mustafa Esgin, Proje Müdürü İlhan Zor’dan projenin teferruatları hakkında bilgi aldı.

İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nun yüzde 50’si tamamlandı

"2019'DA TAMAMLANACAK"

Yapımı hızla devam eden projede bin 500 işçinin çalıştığı bilgisini alan Esgin, “AK Parti hükümetimizin gerçekleştirdiği önemli projelerden birisi olan İstanbul- Bursa-İzmir otoyolu projesi aynı zamanda dünyadaki 10 büyük projeden birisi olarak dikkat çekiyor. Projenin Bursa-Susurluk etabının yüzde 50’si tamamlanmış durumda. 60 kilometrelik üst yapı çalışmasından 32 kilometrelik kısmı tamamlanmış. Önümüzdeki yıl Eylül veya Ekim ayında proje tamamlanmış olacak. Bu proje sona erdiğinde Mustafakemalpaşa ve Karacabey’den İstanbul’a ulaşım 1,5 saat, İzmir’e ulaşım 2 saatte gerçekleşmiş olacak. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesi tamamlandığında Mustafakemalpaşa ve Karacabey stratejik bir hususiyete sahip. Bölgemizin İstanbul ve İzmir’e entegrasyonu ile birlikte ziraî kalkınmadan turizme, sanayiden pek çok alana kadar bölge adeta cazibe merkezi haline gelecek. Projenin Ankara sürecinin ve her aşamasını yakından takip ediyoruz. 2019 yılı Eylül veya Ekim ayında tamamlanması planlanan proje ile halkımız otoyolla ulaşımlarını sağlayacak.” dedi.

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