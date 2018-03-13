İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Halk Ekmek tarafından üretilen "Minnak" isimli bebe bisküvisinin tanıtımını yaptı.

İHE'nin Kartal Cevizli'deki fabrikasında gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Uysal, bebe bisküvisinin sağlıklı, doğal ve ekonomik olduğunu söyledi.

"GÜNLÜK 1 MİLYON EKMEK ÜRETİLİYOR"

Uysal, İHE'nin üç ayrı fabrikasında yıllardır ucuz ve sağlıklı ekmek ürettiklerini aktararak, "Üç ayrı fabrikamızda piyasanın yaklaşık yüzde 5'ne tekabül edebilecek miktarda günlük bir milyona yakın ekmek üretimi gerçekleşmekte. Tabii amacımız emek üretimi yaparken özel sektöre karşı rekabet değil." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bebe bisküvisi üretti VİDEO

"İSTANBUL'DA EKMEĞİN YÜZDE 5'İ İHE'DEN"

Tam aksine kaliteli ekmek üretmek ve fiyatları makul tutarak özel sektördeki üreticilere ışık tutmak, yol gösterici olmak amacıyla bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini dile getiren Uysal, şöyle devam etti: "Vatandaşımız adına baktığımız zaman kaliteyi ucuza almanın sağlayıcısı olmak ve bunu temin etmek amacındayız. Baktığımız zaman, İstanbul'da ekmek üretiminin yüzde 5-6'sı mertebesindeyiz. Yüzde 95'i özel sektör tarafından üretilmekte. Ekmek üretimi konusunda piyasayı en iyi şekilde regule ediyoruz. Bu manada zaman zaman serzenişler olsa da inanıyorum ki üreticiler de bu konuda memnunlar. Tüketiciler zaten memnun."





"ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN EKMEKLERİ DE İHE ÜRETİYOR"

İHE fabrikalarında her zaman AR-GE çalışmaları yapıldığını ve yeni ekmek çeşitlerinin piyasaya sunulduğunu vurgulayan Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda Halk Ekmek olarak 58 ekmek çeşidi üretiyoruz. Yeni bir ekmek çeşidi üretildiğinde bunu basınla da paylaşmıyoruz. Özel sektörün farklı alanlarda üretimi olsa bile şu anda Türkiye'de Halk Ekmek kadar, geniş yelpazede ekmek üreten başka bir kuruluş yok. Tabii özellikle çölyak hastaları gibi başka yerlerde ulaşamadıkları ekmekleri de burada üreterek Türkiye'ye sunuyoruz."

İSTANBUL HALK EKMEK'İN YENİ ÜRÜNÜ MİNNAK

"Yeni ürünümüz bir ekmek çeşidi değil" diyen Uysal, "Yeni ürünümüz, ilk defa Halk Ekmek olarak ekmek çeşidinin dışına çıksak bile aslında çocuklar ve bebeler için ekmek sayılabilecek, bebe bisküvisi ürettik. Bu bebe bisküvisi, bebekler için ekmek kadar hayati öneme sahip. Özellikle çocukların, bebe bisküvisi konusunda 6 aydan 2 yaşına kadar olan çocukların bu süre içerisinde almış oldukları besinin hayatları için ne kadar önemli olduğunu uzmanlarımız biliyor. Biz bu konunun uzmanı olmasak bile o yaştaki çocuk için almış olduğu besinin geleceği için ne kadar önemli olduğunu az buçuk biliyoruz. İşte bu anlayışla Halk Ekmek olarak "Minnak" ismiyle bebe bisküvisini piyasaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

"2 BİN 800 BÜFEDE SATIŞA SUNULDU"

Minnak'ın üretimiyle ilgili çalışma başladığında henüz görevde olmadığını ancak gerek üretim kararı gerekse isminin belirlenmesinin doğru bir karar olduğunu söyleyen Uysal, şunları söyledi: "Gerçekten doğru bir adım atılmış. Önceden belirlenen ismi kabul ediyoruz. Hayırlı olsun. 'İçeriğiyle ilgili olarak da gerçekten şu anda uluslararası gıda uzmanları dediğimiz ve ülkemizin standartlarına göre yapılabilecek en iyisi yapılmalı. Halk emek olarak ölçümüz bu olmalı' dedik. Gerçekten şu anda piyasadaki doğal ürünlerle tereyağlı bebe bisküvisi' diye özetlenebilecek bir bebe ürününü piyasaya sürmüş olduk. Şu anda 2 bin 800 Halk Ekmek büfesinde satışa sunuldu."

"DAR GELİRLİ AİLELERE BEDAVA"

İBB olarak dar gelirli vatandaşlara, yiyecek, gıda ve giyim konularında yardımlarda bulunduklarını hatırlatan Uysal, bebe bisküvisini de ücretsiz dağıtacaklarını müjdeledi.

Başkan Uysal, şunları kaydetti: "Özellikle bebe bisküvisi Minnak piyasaya çıktıktan sonra 6 ile 24 aylık bebekleri olan dar gelirli ailelere bu ürünü bedava dağıtacağız. Haftada iki paket olmak üzere bunu ücretsiz olarak vereceğiz. İBB'den destek alan, sosyal kart ile diğer konularda da yardımcı olduğumuz ailelere bebe bisküvisini ücretsiz olarak vereceğiz. En zor durumda olan ve aylık, 3 aylık ve yıllık yardım verdiğimiz ailelere, zor durumdaki ailelere aynı zamanda ekmek yardımı da yapıyoruz. Bunlara günlük 3 ekmek veriyoruz. Toplam 21 bin aileye ekmek yardımı yapıyoruz. Bebe bisküvisini de dar gelirli ailelerin en alt grubuna değil, tamamına dağıtacağız. İBB'de kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ile 24 aylık minik evlatları için haftada 2 paket bebe bisküvisini ücretsiz veriyoruz. Bunun dağıtımına başladık. Aileler, kartlarıyla satış noktalarına gidip bebeleri için "Minnak" alabilirler."





"SAĞLIKLI BİR ÜRÜN İSTERLERSE MİNNAK ÖNERİYORUZ"

Amaçlarının sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocukların sağlıklı büyümesine katkı sunmak olduğunu vurgulayan Uysal, "Hele hele bugünlerde yediğimiz sanayi ürünleri ve gıda maddelerinin içeriği konusundaki tartışmalar nedeniyle vatandaşımızın kafasında bu tartışma ve tereddüt yaşamadan 'sağlıklı bir ürüne nasıl ulaşabilir' derse Halk Ekmek'te çocukları için bebe bisküvisi olarak Minnak'ı öneriyoruz. Vatandaşlarımız gelip ücretli olarak alabilirler. Dar gelirli aileler, İBB'de kayıtları yoksa hemen kayıtlarını yaptırıp çocukları için Minnak'ı alabilirler."

PAKETİ 2 LİRA

İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında tamamıyla doğal ve sağlıklı ürünlerin üretildiğini anlatan Uysal, çok kaliteli bir ürün olan Minnak'ı en uygun fiyata vatandaşa ulaştırmaya gayret ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fiyatı en alt seviyede tuttuk. Minnak'ın paketi 2 Türk Lirasıdır. Dar gelirli ailelerimiz ücretsiz alacaklar. Diğer vatandaşlarımız ise 2 lira karşılığında bu bisküviyi alıp gönül rahatlığıyla çocuklarına yedirebilir. Hayırlı, uğurlu olsun."

İBB Başkanı Mevlüt Başkan Uysal, konuşmaların ardından fabrikayı gezdi ve yetkililerden bilgi alarak, Minnak'ın üretildiği bantları inceledi.