İstanbul Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da sahaya çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bugün Avrupa’da önemli karşılaşmalara çıkacak. Bu sene aldığı kararla tamamı yerli ve milli oyunculardan oluşan bir kadro kuran İBB Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 1. Tur ilk maçında Finlandiya’nın Ford Store Levoranta Sastamala takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

MÜSABAKANIN RÖVANŞI 17 EKİM'DE

Mücadele Sastamala kentinde bulunan Vexve Arena’da Türkiye saati ile 18:30’da başlayacak. Müsabakanın rövanşı 17 Ekim’de İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanacak. İBB Sporrakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük sağlarsa 2. Turda VRCK Kazincbarcika (Macaristan) - PAOK Thessaloniki (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İBB BASKETBOL TAKIMI İSVEÇ’TE TUR ARIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı ise FIBA Avrupa Kupası 2. Ön eleme turu ikinci maçında İsveç’in Lulea takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 87-50 kazanan turuncu- lacivertliler bu maçta 37 sayı altında bir skorla mağlup olsa dahi adını gruplara yazdıracak.

Lulea kentindeki Lulea Energi Arena'da bugün oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Turuncu-lacivertliler turu geçmesi halinde D Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Spirou Basket (Belçika) ve Donar Groningen (Hollanda) ile mücadele edecek.