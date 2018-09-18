İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açıyor

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde 28 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak açılış konserinde, Rossini’nin “İtalya’da bir Türk”, “2. Mehmet”, “Sevil Berberi”, “Otello”, “Külkedisi”, “Stabat Mater”, “Semiramide”, “Ren’e Yolculuk” gibi birçok ölümsüz eserinden aryalar seslendirilecek.

BU SENEKİ TEMA İDEALİZM

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu seneki teması “idealizm” olarak belirlenirken, Cervantes’in idealist kahramanı Don Kişot bu sezona damgasını vuracak.

Geçtiğimiz sene bale ile başlayan Don Kişot teması, bu sezon gelişerek opera, müzikal, çocuk oyunu ve hatta konserlerde seyircinin karşısına çıkacak.



