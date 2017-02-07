taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.045
USD
3,7278
EURO
3,9800
ALTIN
147,43
PETR
55,2400

Emniyet müdür yardımcısı hakkında uyuşturucu ticareti iddiası

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

07.02.2017 - 15:31
  1. Haberler
  2. Gündem

EMNİYET

Polis ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu kuryeliği yapan bir kişinin gözaltına alınmasının ardından, şüpheliyle bağlantısı olan ve uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi.

Polis, şüphelilerin evinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyonu genişleten ekipler, evi kiraladığı ve şüphelilere yardım etmek istediği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'yi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ö.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü. Ö.C, savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, Ö.C'yi adli kontrol tedbirleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, serbest bıraktı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

89
Derbi sonrası 4 isim PFDK'ya sevk edildi

Derbi sonrası 4 isim PFDK'ya sevk edildi

42
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

190
Rüzgar Çetin'in kavga davası

Rüzgar Çetin'in kavga davası

135
Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

138
Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekleri

Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekleri

219
YPG'nin öldürülen yabancı teröristleri

YPG'nin öldürülen yabancı teröristleri

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM