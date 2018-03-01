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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde hareketli anlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’nde bulunan yerleşkesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında bulunan bir şüpheli kaçmaya çalıştı.

DHA | 01.03.2018 - 16:30..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’nde bulunan yerleşkesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde, bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Emre Ç. adlı şahıs, saat 15.20 sıralarında sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada yanında bulunan polislerden kurtularak kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde hareketli anlar


Polis ekipleri, şüphelinin durması için peş peşe havaya ateş açtı. Yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından polis ekipleri, Emre Ç.’yi yaklaşık 100 metre ileride yakaladı. Silah seslerini duyan çok sayıda polis, emniyetin girişlerine toplandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde hareketli anlar


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