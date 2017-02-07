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İstanbul Emniyet Müdürü: Kardeşim olsa gereği yapılır

Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

07.02.2017 - 22:25
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mustafa çalışkan

Çalışkan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nden çıkışında, basın mensuplarının soruları üzerine, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Mustafa Çalışkan, "Söz konusu durumla ilgili adli çalışmalar sürüyor. Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır. Emniyet teşkilatı, tüm terör ve suç örgütleri ile mücadele ettiği gibi, kendi içinde de suç ve suçluyla mücadele eder. Bu teşkilat, kendi içinde suç işleyen olduğunda da gereğini yapar." ifadelerini kullandı. Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin adli karar verilene kadar açığa alındığını da bildirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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