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İstanbul Emniyeti'nde atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İlçe ve Şube müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.

İHA | 02.09.2018 - 00:54..
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İstanbul Emniyeti'nde atamalar

6 ilçe emniyet müdürü ile 7 şube müdürü İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu.

65 ATAMA

Yeni atamalara göre 22 ilçe müdürünün, 22 şube müdürünün, 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 9 şube müdür yardımcısının arasında bulunduğu toplam 65 atama yapıldı.

Personel Şube Müdürlüğü'ne Gökhan Bambal atandı.

Personel Şube eski Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Murat Çaykara yapıldı.

Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol eski Şube Müdürü Hüseyin Güleç ise Beykoz İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürü ise Deniz Engin oldu.

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