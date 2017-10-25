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İstanbul eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

25.10.2017 - 07:29
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bazı kişilere ait önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul eş zamanlı uyuşturucu operasyonu VİDEO

İstanbul eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde uyuşturucuya yönelik arama yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bazı şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

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