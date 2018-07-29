İstanbul Fatih'te 4 katlı bina yandı

İstanbul Fatih Kumkapı Çifte Gelinler Caddesi üzerinde pansiyon olarak kullanılan dört katlı binanın en üst katında saat 14.30’da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

TÜM BİNA ALEVLERİN İÇİNDE KALDI

Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine sevk edilen Fatih, Beyoğlu, Şişli itfaiye grupları yangına müdahale etti. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, yükselen dumanlar kentin birçok yerinden görüldü. Mahalle sakinleri alevlerden korkuyla kaçtı.

Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ve yaralananın olmadığı belirtildi.