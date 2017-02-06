İstanbul Finans Merkezi Yasası çıkıyor

İstanbul Finans Merkezi Kanun Taslağı için Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) kurumlardan görüş almaya başladı.

Temeli 2016 Ekim ayında Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan İstanbul Finans Merkezi'nde; BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve SPK (Sermaye Piyasaları kurulu) gibi finans ile ilgili kurumların binaları yer alacak.

ÖNERİLER TOPLANIYOR

İddialara göre; İstanbul Finans Merkezi Kanun Taslağı için SPK kurumlardan görüş almaya başladı. Bugüne kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Finansal Kurumlar Birliği gibi sektörü temsil eden kurum ve kuruluşlardan görüş alan hükümet, firma bazlı önerileri de toplamaya başladı.

BAKANLAR KURULU'NA İLETİLECEK

Yakın zamanda kanunun çıkarılacağını da söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu açıklamalarda bulundu: Şu anda bu işin kurumsal yapısı, yatırımcılara sağlanacak destekler ve teşvikler, vergisel avantajlar, vergi benzeri konularda sağlanacak avantajlar, burada yapılacak finansal işlemler, o işlemlerin yapılmış olduğu platformlarda güvencelerin, standartların oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunların hepsini yani bütün eksenlerde ne yapmamız gerekiyorsa, bu kanunla düzenleyip Bakanlar Kurulu'na getireceğiz.