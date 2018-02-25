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İstanbul Güçlü Gelecek Projesi başladı 

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 'İstanbul Güçlü Gelecek' projesi ile 2.5 milyon genç seçmene ulaşmayı hedefliyor. 

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 14:15..
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Proje kapsamında, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan’ın  önderliğinde İstanbul’un 39 ilçesinde yer alan, tüm genç seçmenlere ulaşmak amaçlanıyor ve İstanbul'un 28 bin seçim sandığı 28 bin gence emanet edilmek isteniyor.

İstanbul Güçlü Gelecek Projesi başladı 

HER GENCE ULAŞILACAK

Projeye ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan, İstabul’da kapısı çalınmadık genç bırakmayacaklarını söyledi.

Geçen senede bu tarz bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Ayhan, “ Geçen yıl Başbakanımızın mektubunu İstanbul'un tüm genç seçmenlerine dağıtmıştık, şimdi Cumhurbaşkanımızın mektubunu sizlere ulaştırıyoruz. İl  Başkan Yardımcılarım,  İl yönetim kurulu üyelerim, İstanbul’un 39 ilçesi 961 mahallesindeki SYK Üyesi kardeşlerimize mektupları teslim ediyorlar." dedi.

Ayhan, meselenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesine birey kazandırmak olduğunu belirterek, “2 milyon 579 bin 171 genç seçmenimize ulaşmayı gönüllerinde yer almayı amaçlıyoruz. 18 yaşına girmiş genç seçmen kardeşlerimizi partimize üye yapma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

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