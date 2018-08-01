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İstanbul, Güney Avrupa Kentleri kategorisinde birinci oldu

Finansal Times'ın yaptığı Geleceğin Avrupa Kentleri ve Bölgeleri Raporunda İstanbul, Güney Avrupa Kentleri kategorisinde birinci sırada yer aldı.

AA | 01.08.2018 - 11:14..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Finansal Times'ın bir yayını olan FDİ Magazine tarafından yapılan 'Geleceğin Avrupa Kentleri ve Bölgeleri / 2018-2019' raporu yayımlandı.

150 Avrupa bölgesi ve 301 Avrupa kentinin değerlendirildiği araştırmada, Avrupa'daki şehirlerin ekonomik, iş ve finansal gücüne göre sıralama yapıldı.

Puanlar, ekonomik potansiyel, insan kaynakları, fiyat etkilenmeleri, yaşam kalitesi ve doğrudan yabancı yatırım için uygun maliyetli kavramların olduğu kriterlere göre verildi.

İstanbul, Güney Avrupa Kentleri kategorisinde birinci oldu

İSTANBUL FARKI

Yatırımcı dostu kentler sıralamasında 301 Avrupa kenti arasından İstanbul, dokuzuncu seçildi. İstanbul, yatırım ortamındaki gelişim, ekonomik kalkınma ve iş ortamındaki büyüme gibi kriterlere göre Avrupa'daki büyük merkezlerin önüne geçti.

Ayrıca İstanbul, Barcelona, Madrid, Milan, Lizbon, Roma gibi kentleri geride bırakarak Güney Avrupa Kentleri birincisi oldu. İstanbul, İnsan Kaynağı ve Yaşam Biçimi sıralamasında sekizinci, Güney Avrupa Bölgeleri sıralamasında ise dördüncü sırada yer aldı.

İstanbul, Güney Avrupa Kentleri kategorisinde birinci oldu

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