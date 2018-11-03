İstanbul Havalimanı 46 ilçenin toplamından büyük

Harita Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita ve Arşiv Biriminden derlenen bilgilere göre, ilk fazı 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı, 76,5 kilometrekare toplam inşaat alanıyla Türkiye'deki birçok ilçeyi yüz ölçümünde geride bıraktı.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLÇESİNDEN BÜYÜK

5 bin 461 kilometrekareden oluşan İstanbul'un bazı ilçeleri, alan büyüklüğünde, havacılıkta dünyanın merkezi olması beklenen havalimanı ile yarışamadı. Yeni havalimanının yüz ölçümü Adalar, Sultanbeyli, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ile Esenyurt ilçelerinden büyük. Buna göre, İstanbul'un 39 ilçesinden 27'si toprak büyüklüğü açısından İstanbul Havalimanı'nı geçemedi.

Megakent'teki 12 ilçe, İstanbul Havalimanı'nı bu açıdan geride bıraktı. Tuzla, Pendik, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Silivri ile Çatalca'nın, yüz ölçümü olarak, İstanbul Havalimanı'ndan geniş olduğu görüldü. Arnavutköy Belediyesi sınırları içinde bulunan İstanbul Havalimanı, 506 kilometrekarelik ilçenin 76,5 kilometrekaresinde yer aldı. Öte yandan İstanbul Havalimanı, büyüklük olarak Türkiye'deki birçok ilçeyi de geride bıraktı.

ANADOLU'NUN İLÇELERİNİ SOLLADI

Büyükşehir statüsünde olan İzmir'de Balçova, Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri, yüz ölçümü olarak İstanbul Havalimanı'nın gerisinde kaldı. İstanbul Havalimanı, Artvin'in Kemalpaşa, Çanakkale'nin Bozcaada, Giresun'un Eynesil, Kastamonu'nun Abana, Kocaeli'nin Çayırova ile Darıca, Ordu'nun Gülyalı ve Kabataş, Rize'nin Derepazarı ve İyidere, Sakarya'nın Arifiye, Trabzon'un Çarşıbaşı, Yalova'nın Termal ilçelerini geride bıraktı.