İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Hattı 2019'da

Tüm fazları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş bugün gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULAŞIM DAHA DA KOLAYLAŞACAK

Bu havalimanına ulaşım daha da kolaylaşacak. Otobüs seferleri ise bugün Taksim'den start aldı. Metro çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

İKİ ETAPTA AÇILACAK

Metro hattıyla birlikte İstanbul Havalimanı merkeze direkt olarak bağlanacak. İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının ilk etabı 2019'da ikinci etabı ise 2021'de hizmete açılacak.

SAATTE TEK YÖNE 70 BİN YOLCU TAŞINACAK

Gayrettepe- 3.Havalimanı Metro Hattı, 37,10 kilometre uzunluğuyla Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek.

METROBÜS VE HACIOSMAN METRO HATTINA BAĞLANACAK

Gayrettepe İstasyonu’nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonun’da Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA HER YERDEN ULAŞMAK MÜMKÜN OLACAK

Ayrıca İstanbul Havalimanı'na başka yerlerden de ulaşmak mümkün olacak.