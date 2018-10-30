İstanbul Havalimanı THY'nin gücüne güç katacak

Türkiye ve havacılık dünyası için dün önemli bir gündü. İstanbul Havalimanı'nın açılışı özellikle yabancı basının büyük ilgisiyle takip edildi. İsviçre merkezli Neue Zürcher Zeitung gazetesi İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası THY'ye güç katacağını yazdı.

BUKADAR BAŞARILI BİR HAVAYOLU ŞİRKETİ YOK

Volker Pabst tarafından kaleme alınan yazıda THY'nin iki yıl öncesine kadar yaşadığı sıkıntılara rağmen kısa bir süre içerisinde şahlanarak adeta küllerinden doğan THY için yeni havalimanının büyük bir ivme kazandıracağı belirtildi.

LUFTHANSA'DAN DAHA FAZLA YOLCU TAŞIYOR

Türk Hava Yolları için bir başka övgü dolu detay, dünyanın en iyilerinden Lufthansa'dan daha fazla yolcu taşıyor olması.

Müşteri memnuniyeti açısından yıllardır en üst sıralarda yer alan şirket, 2018'in ilk yarısında yolcu sayısını yüzde 18 oranında artırdı. Yılın ilk yarısında 68,6 milyon yolcu taşıyan havayolu şirketi, ilk defa Lufthansa'yı tahtından sallayan şirket oldu. Yani yolcu sayısında Lufthansa geride bırakıldı.

BÜYÜME ENGEL TANIMIYOR

THY'nin büyüme dalgası ciddi engellemelere rağmen büyüyor. Atatürk Havalimanı'na yapılan bombalı saldırı ile FETÖ'nün darbe girişimi seyahat rakamlarına önemli izler bıraktıysa da, şirketin yaptığı önemli atılımlar, bayrak taşıyıcı bu markayı yine şahlandırdı.

Bu yatırımların sonuncusu ve en büyüğü de İstanbul Havalimanı. Bir ulaşım kavşağı haline gelecek olan İstanbul havalimanı ile uçuşlardaki transit geçişler ve aktarımlar artacak, THY'nin rölü burada devreye gidecek. Dünyanın en çok noktasına uçuş sağlayan THY, buradan kapılarını dünyaya aralayacak ve İstanbul Havalimanı ile global taşıma firması haline gelecek. Avrupa, Amerika ve hatta Afrika'daki uçuş noktalarına İstanbul üzerinden kolayca ulaşılabilecek.

İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Yazıda THY'nin özellikle iletişim alanında önemli işler başardığını ve ulaşım ile birlikte adından güçlü bir şekilde söz ettirdiğine değinildi.

Özellikle tanıtım reklamlarında Lionel Messi ve Kobe Bryant'ın oynatılmasıyla lego figürlerinin yardımıyla uçuş öncesi havacılık emniyeti hakkındaki sıkıcı bilgilendirme programını eğlenceli bir mizaha dönüştüren klibi değerlendirilirken, bu başarılı yapımlar ile yalnızca ulaşım değil, iletişim sektöründe de zirveyi zorladığı belirtildi. Türk Hava Yollarının yapımları Youtube'da düzenli olarak milyonlarca izleyiciye ulaşıyor.

TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜCÜ

Volker Pabst tarafından kaleme alınan yazıda THY için "Türkiye'nin yumuşak gücü" benzetmesi yapılıyor.

Özellikle Türkiye'nin güçlü siyasi ve ekonomik hedeflerinin bulunduğu Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde de oldukça aktif olan THY için stratejik ve kilit konumda bulunması nedeniyle Türkiye’nin en önemli "yumuşak gücü" olarak belirtiliyor.