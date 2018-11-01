İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu gerçekleşti

29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı, ilk yurt dışı seferini de başarıyla tamamladı. KKTC'ye giden THY uçağı Ercan Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

İlk tarifeli yurt dışı sefer Kıbrıs'a VİDEO

"TARİHİ BİR AN"

Uçağın gelişi dolayısıyla düzenlenen törene katılan KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferinin KKTC'ye yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Tarihi bir an yaşıyoruz." dedi.

Bunun Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemin bir göstergesi olduğuna işaret eden Atakan, İstanbul Havalimanı'nın açılışında da bulunduğunu hatırlattı.

Atakan, KKTC'ye ulaşımın en önemli yolunun havalimanları olduğuna dikkati çekerek, İstanbul Havalimanı'ndan KKTC'ye sefer ağı oluşturmanın önemine işaret etti.