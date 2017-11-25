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İstanbul havalimanlarından 10 ayda 80 milyon yolcu geçti

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, yılın 10 ayında, 79 milyon 679 bin 328 yolcuyu ağırladı.

AA | 25.11.2017 - 15:07..
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Türkiye'de sivil havacılıkta en çok seyahat edilen Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını yılın 10 ayında, 79 milyon 679 bin 328 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, 10 aylık dönemde İstanbul havalimanlarından gelen-giden yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış sağlandı. Buna göre, 2017'nin ocak-ekim döneminde Atatürk Havalimanı iç hatlarını 16 milyon 354 bin 761, dış hatlarını ise 37 milyon 72 bin 552 yolcu kullandı.

AA
İstanbul havalimanlarından 10 ayda 80 milyon yolcu geçti

Böylece 53 milyon 427 bin 313 kişi bu havalimanından seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde iç ve dış hatta 51 milyon 501 bin 838 kişi Atatürk Havalimanı'nı tercih etmişti. Bu yıl aynı dönemde 1 milyon 925 bin 475 yolcu artışı sağlanmış oldu.

İÇ HATLARDA 17 MİLYON YOLCU AĞIRLANDI

Bu yılın 10 ayında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan iç hatlarındaki yolcu sayısı 17 milyon 553 bin 311 kişi olarak kayıtlara yansıdı. Dış hatlarda ise 8 milyon 698 bin 704 yolcu ağırlandı. Söz konusu havalimanı, ocak-ekim döneminde toplam 26 milyon 252 bin 15 yolcuya ev sahipliği yaptı. Geçen yılın aynı dönemde 25 milyon 147 bin 954 yolcu bu havalimanını kullandı.

AA
İstanbul havalimanlarından 10 ayda 80 milyon yolcu geçti

BİR YILDA 3 MİLYON YOLCU ARTIŞI

Her iki havalimanını geçen yılın ocak-ekim döneminde kullanan iç ve dış hatta toplam yolcu sayısı 76 milyon 649 bin 792 kişi olurken, bu sene ise 79 milyon 679 bin 328 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre 2017'de 3 milyon 29 bin 536 yolcu artışı sağlandı.

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