İstanbul için dolu alarmı

Yağışlı hava dalgasıyla birlikte Salı ve Çarşamba günleri Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’de kuvvetli sağanak yağmur ile yerel dolu yağışları bekleniyor.

SALI GÜNÜ "TEHLİKELİ DOLU" YOK

Salı günü yağışın Trakya kesiminde diğer yerlere göre daha kuvvetli görülmesi bekleniyor. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevresinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişleriyle ile birlikte 1-3 santimetre çapında (nohut büyüklüğünde) yerel dolu yağışları bekleniyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde de gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Salı günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde de nohut büyüklüğüne yakın yerel dolu yağışları görülebilir. Son verilere göre salı günü için arabalara zarar verici boyutta bir dolu yağışı beklenmiyor.

ÇARŞAMBAYA DİKKAT

Meteorolojik son verilere göre; Çarşamba akşam saatleri ile Perşembe sabah erken saatler (20:00-05:00) arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın çevrelerinde havadaki kararsızlık değerlerinin çok yüksek seviyelere çıkması ile birlikte meteorolojik hareketlilik de artacak.

Bu şehirlerimizde Çarşamba gecesi kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri, yerel kuvvetli dolu yağışı (3-7 santimetre) geçişleri bekleniyor.

SU BASKINLARI, YILDIRIM VE DOLU

Meteorolojik tahminlere göre Çarşamba akşamından itibaren beklenen bu kuvvetli meteorolojik hadiseler nedeniyle oluşabilecek ani su baskınları, yıldırım düşmesi, olası dolu (3-7 santimetre) yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çarşamba akşamı ve gecesi, yerel dolu yağışlarının etkili olduğu yerlerde araçlara zarar verici boyutta (3-7 santimetre) dolu gözlemlenebilir. Çarşamba gecesi birçok uçak seferinde aksama meydana gelebilir. Özellikle İstanbul’un Karadeniz’e yakın ilçeleri ile birlikte Batı Karadeniz’e kıyısı bulunan şehirlerimizde süper hücre oluşum riski bulunmaktadır.

"SÜPER HÜCRE" ETKİSİ

Süper hücre oluşumları beraberinde kısa süreli ani fırtına, çok kuvvetli dolu, çok kuvvetli sağanak yağış geçişlerine neden olabilmektedir. Süper hücre oluşumunu takip etmek için 1-2 saat öncesinden anlık radar görüntülerini izlemek gerekmektedir.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Salı öğleden sonra başlamak üzere Salı akşamı ve Perşembe sabah saatleri arasında yüzlerce şimşek çakması, yıldırım düşmesi ve çok sayıda gök gürültüsü beklenmektedir.

Meteorolojik verilere göre İstanbul ve çevresinde özellikle Çarşamba akşamı ve gecesi kuvvetli gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım aktivitesi beklenmektedir. Salı ve Çarşamba günleri atmosferdeki hareketlilik en üst seviyelerde seyredeceğinden olabilecek ani değişimlere karşı anlık uyarıları ve radar görüntülerini takip etmeniz önerilir.

SİGORTA ŞİRKETLERİ MESAJLA UYARDI

İstanbul için yapılan ceviz büyüklüğünde dolu uyarısı sonrası sigorta şirketleri araç sahibi müşterilerine mesaj attı.

Sigorta şirketleri gönderdiği mesajla, "Olası olumsuz durumlara karşı araçlarınızın güvenli yerde tutulması, bodrum ve giriş katlarda bulunanların önlem alması konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi önemle arz ederiz." şeklinde araç sahiplerine mesaj gönderdi.

"CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU" GERİ DÖNÜYOR

İstanbul'da 2017 yılının yaz aylarında görülen dolu yağışı araçlara büyük zarar vermişti. Bazı araçlarda hasar 10 bin TL'yi buldu.

İstanbul'da yağan dolu yıktı geçti