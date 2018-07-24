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İstanbul için dolu uyarısı

Kent genelinde başlayan sağanak ve özellikle Anadolu Yakası'nda zaman zaman görülen dolu, hayatı olumsuz etkiliyor.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 08:43..
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İstanbul için dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı.

ANADOLU YAKASI'NDA DOLU VAR

Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor. Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.

Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.

Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

DOLU UYARISINI DUYAN ARABASINA KOŞUYOR

İstanbul genelinde 18.00'e kadar şiddetli yağışın devam edeceğini bildiren Meteoroloji, dolu uyarısında da bulundu.

Dolu yağacağını öğrenen vatandaşlar, araçların üzerine battaniye sermeye başladı.

İstanbul için dolu uyarısı

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