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İstanbul için kar uyarısı

AKOM'dan istanbul için hafta sonu kar yağışı uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 09:34..
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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul için kar uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, iç kesimlerde bu sabah saatlerinde güney yönlerden, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul için kar uyarısıİstanbul değerleri

İSTANBUL'DA YAR YAĞIŞI NE ZAMAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da iki gündür etkili olan sağanağın, yarın yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bugün akşam saatlerinden itibaren 4-7 derece düşmesi öngörülen bölge genelinde sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı bekleniyor. Kar yağışının etkisini çarşamba günü artıracağı tahmin ediliyor.

İstanbul için kar uyarısıİstanbul'da 5 günlük hava durumu

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞABİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul'da hafta sonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat." dedi.

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