İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli (30-50 kilogram/metrekare) sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Balıkesir çevrelerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak, yarın batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç) yer yer kuvvetli (51-80 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği kaydedildi.

'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Ayrıca, sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.