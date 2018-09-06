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İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağmur uyarısı yaptı. Yıldırım düşmesinin yanı sıra su baskınlarına karşı da dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 00:43..
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İstanbul için yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelerle İstanbul'da yağmur beklendiğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

BOĞAZ VE ANADOLU YAKASINA DİKKAT ÇAĞRISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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