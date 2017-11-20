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İstanbul için yağmur uyarısı

İstanbul'da hava sıcaklığının 7-8 derecek kadar düşeceği belirtilirken, 7 bölgenin de yağmurun etkisi altında kalacağı açıklandı.

20.11.2017 - 06:05
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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün ve yarın için şu uyarılarda bulundu;

"İstanbul’da hava 7-8 derece birden soğuyacak. Sağanak yağış bekliyoruz. Kuvvetli yağmur İstanbul’u olumsuz etkileyecek. Yağış bütün Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz hatta Güneydoğu Anadolu’da görülecek."

İstanbul için yağmur uyarısı

7 BÖLGEYİ DE ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yapılan açıklamada, "Yağışlar bugün bir tufan halinde 7 bölgeyi birden etkisi altına alıyor. Yarın ise karayel fırtınası gelecek. Hava sıcaklıkları kademeli değil, aniden düşüyor. İzmir’de de yağış etkili olurken Ankara’da yer yer fırtına söz konusu. Yarın Ankara, Eskişehir ve Bolu çevresi, Batı Karadeniz’in yüksekleri Zonguldak, Bartın etraflarında kar beklentisi var. Çarşamba gününden itibarense sıcaklıklar artıyor" denildi.

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