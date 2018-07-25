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İstanbul İkitelli'de tır devrildi

Sağanak yağmurun etkisiyle kaygan yolda kontrolünü kaybeden tır yoldan çıktı.

DHA | 25.07.2018 - 17:54..
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Kaza İkitelli Olimpiyat Parkı yolu üzerinde saat 15.00 sularında meydana geldi.  İstanbul İkitelli'de tır yolda seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Kısa bir süre sürüklenen tır, yol kenarındaki refüje oturarak, yan yattı.

İstanbul İkitelli'de tır devrildi

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı orda olan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza yapan tırdan sızan akaryakıt yola boşalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolu trafiğe kapattı.

İstanbul İkitelli'de tır devrildi

"TIR SÜRÜCÜSÜ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ"

Kaza anına şahit olan başka bir sürücü, "Biz aşağıdan yukarıya doğru geliyorduk. Tır sürücüsü kontrolünü kaybetmiş, aşağıya doğru geliyordu. Arkamda bir taksi vardı, son anda direksiyonu kırdık. Tırın şoförü şokta zaten. Kaygan zeminden dolayı oldu. Yollar çok kaygan" diye konuştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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