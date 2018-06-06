Bayram Şenocak: Erdoğan mazlumun umududur

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçim kampanyası kapsamında etkinliklere katıldı. Gençlerle birlikte bayrak astı.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde gerçekleşen iftar programına İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe ve Belediye Başkanları, İlçe teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.





'BUGÜNE KADAR YAPILAN TÜM SEÇİMLERDEN FARKLI'

İstanbul İl Başkanı Şenocak, yaptığı konuşmada vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçiminin bugüne kadar yapılan tüm seçimlerden daha farklı olduğunu ve 16 Nisan referandumu ile alınan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş kararıyla birlikte yeni sisteme tam anlamıyla geçişin sağlanacağını belirtti.

Şenocak, “Önümüzde çok az bir zaman kaldı. Tüm kardeşlerimiz sandığa gittiklerinde ülkemizin geleceğiyle alakalı, birliğimiz ve beraberliğimizin devamı için iradelerini en iyi şekilde kullanmalarını tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı. Programlarda vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Şenocak, çocuklarla da yakından ilgilendi.

"24 HAZİRANDA İSTANBUL BAŞKA BİR SABAHA UYANACAK"

24 Haziran hazırlıkları kapsamında; gece boyunca Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde yapılan çalışmaları bizzat yerinde inceleyen İl Başkanı Şenocak, “25 Haziran’da İstanbul başka bir sabaha uyanacak.” dedi.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

İl yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu ziyaretlerde, ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Şenocak, sahura kadar devam eden incelemelerde bayraklama çalışmasına katılarak Türk ve AK Parti bayraklarını asan gençlik kollarına destek oldu. Bayrak asarken bir anda AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ı karşısında gören gençler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

"BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Şenocak, değerlendirmesinde gençlerle bir arada olduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmanın önemine değinerek, “Bu gençlik 15 Temmuz’da vatanı kurtaran gençlik; bu gençlik enerjisi ile Türkiye’yi yüceltecek gençlik; bu gençlik 2023’ün 2071’in büyük hedefleriyle AK Parti’de buluşan gençlik. Akdimiz var, büyük Türkiye için birlikte yürüyeceğiz.” dedi.

Çalışmaların ardından Başkan Şenocak gençlik kolları tarafından düzenlenen sahur programına konuk oldu.

Programda gençlerle hasbihal ederek sorularını cevaplayan Başkan Şenocak, “Genç kardeşlerimiz, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onlara verdiği değeri çok iyi biliyorlar. Teşkilatlarımız İstanbul’da gecesini gündüzüne katarak, çalışıyor. İnşallah 24 Haziran’da İstanbul’da destan yazacağız.” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN MAZLUMUN UMUDUDUR"

Şenocak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sadece bir milletin değil, mazlum coğrafyaların kabul edilmiş duasıdır. Milletin adamı, mazlumun umududur. Onun önderliğinde yeni ve büyük hedeflere koşmaya, mazlumun umudu olmaya hazırız.” dedi.





"SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

İl Başkanı Şenocak’ı karşılarında görünce hem şaşırdıklarını hem de çok sevindiklerini belirten gençler, “Başkanımızın yoğun seçim çalışmalarında buraya gelmesi ve bizimle birlikte bayraklamaya bizzat katılması çok büyük moral verdi. Gençlik olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanındayız.” ifadelerini kullandılar.