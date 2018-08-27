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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü değişti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü değişti. Ömer Faruk Yelkenci'nin yerine Tokat Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı getirildi.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 13:57..
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14 Mart 2016'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirilen Ömer Faruk Yelkenci'nin yerine, 2012'den itibaren Tokat İl Milli Eğitim Müdürü olan Levent Yazıcı atandı.

KİMDİR?

1988 yılında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinden, 2000 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

1989-2011 yılları arasında farklı illerde öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ve eğitim müfettişliği/başkanlığı görevlerinde bulundu.

İstanbul’da Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevini yürütürken 2012 yılında Tokat iline Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü değişti

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