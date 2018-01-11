Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu yap-işlet-devret projesi kapsamındaki çalışmaların büyük kısmı bitti.

İŞLETMEYE AÇILDI

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında yaklaşık 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.

İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor- FOTO GALERİ



DİĞER BÖLÜMLERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Altınova-Gemlik arasındaki 40, Gebze-Altınova bölümünde (Osmangazi Köprüsü dahil) 12,6, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 20, Gemlik-Bursa kısmında 25 kilometrelik otoyol kesimi tamamlanarak hizmete alınırken, diğer bölümlerde çalışmalara devam ediliyor.

YÜZDE 88'İ TAMAMLANDI

Gebze-Bursa ile Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 98 kilometrelik otoyolla 16 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanarak işletmeye açıldığı, 80 kilometrelik kesimde ise BSK (Binder) çalışmalarının tamamlandığı projenin tamamında yüzde 88 fiziksel gerçekleşme sağlandı.

ÜÇ TÜNEL AÇILDI

Türkiye'deki otoyollar üzerinde "en uzun tünel" unvanına sahip olan Bursa-Yalova arasındaki 3 bin 590 metrelik 3 şeritli 2 tüplü Orhangazi Tüneli, 21 Nisan 2016'da trafiğe açıldı. Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki otoyol kesimi içinde yer alan 3 bin 210 metrelik çift tüplü Belkahve Tüneli geçen yıl 8 Mart'ta, Gemlik-Bursa otoyolunda bulunan 2 bin 500 metrelik çift tüplü Selçukgazi Tüneli de geçen yıl 12 Mart'ta tamamlanarak hizmete alındı.

6 DAKİKADA KARŞIYA GEÇME İMKANI

Projenin en büyük ayağını oluşturan, 252 metre kule yüksekliği, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre boyuyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4'üncü sırada yer alan Osmangazi Köprüsü ise 2016'da trafiğe açılarak sürücülere körfezi geçmek için 1,5 saatte dolaşmak yerine 6 dakikada karşıya geçme imkanı sunuyor.

YILDA 650 MİLYON DOLAR TASARRUF

36 viyadük, 3 tünel, 20 gişe alanı, 25 kavşak, 6 otoyol bakım ve işletme merkezi, 3 tünel bakım ve işletme merkezinin olacağı otoyol, hizmete girdiğinde, mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltarak ortalama 8-10 saatlik ulaşım süresini 3-3,5 saate indirmesi bekleniyor. Bu sayede de yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması öngörülüyor.

EN EKONOMİK SEÇENEK

Gebze-Altınova arasındaki seyahatlerde Osmangazi Köprüsü'nün kullanılması yakıt, amortisman, harcanan zaman ve çevresel etkiler dikkate alınarak yapılan analizlerde en ekonomik seçenek olduğu görülüyor. Osmangazi Köprüsü'nün hizmete girmesiyle, Gebze-İzmit, Altınova-Yalova-Bursa aksının trafik yükü önemli ölçüde rahatladı, taşıt işletme giderleri de azaldı.

ÇEVRESEL ETKİLER EN AZA İNDİRİLDİ

Trafik sıkışıklığının neden olduğu emisyon artışları ve gürültü kirliliği gibi olumsuz çevresel etkiler en aza indirildi. Otoyol tamamlanıp hizmete girdiğinde bu olumlu etkiler daha da artmış olacak.